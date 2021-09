Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : s'intéresse à l'éolien flottant en Bretagne information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 13:01









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce aujourd'hui s'être associé à Green Investment Group (spécialiste mondial du financement de projets d'énergies renouvelables) et Qair (producteur indépendant d'énergie renouvelable), afin de proposer une réponse conjointe à l'appel d'offres de Bretagne Sud, pour le développement d'un parc éolien flottant au large des côtes Sud de la Bretagne. Le groupement a été présélectionné par la Direction Générale de l'Energie et du Climat (DGEC) pour participer au dialogue concurrentiel préalable à l'attribution de ce projet d'une capacité jusqu'à 270 MW qui permettra de fournir de l'énergie verte à 250 000 foyers. Les trois partenaires se connaissent pour avoir déjà travaillé ensemble sur différents projets, en Corée du sud, en Angleterre et en France. ' Grâce à notre expertise dans les projets offshore et le développement de projets renouvelables, nous disposons des compétences nécessaires pour relever les défis techniques et financiers du projet ', a assuré Julien Pouget, directeur Renewables chez TotalEnergies.

