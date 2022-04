TotalEnergies s'associe à ENEOS pour développer l’énergie solaire décentralisée en Asie

(AOF) - TotalEnergies et ENEOS annoncent la création d'une coentreprise pour développer la production d'énergie solaire décentralisée pour leurs clients B2B dans plusieurs pays d'Asie. Cette coentreprise (50/50) entre deux acteurs majeurs du secteur a l'ambition de développer 2 GW de capacités solaires décentralisées dans les cinq prochaines années.

Ce partenariat permettra de tirer parti des forces des deux entreprises. TotalEnergies mettra à profit son expertise sur ce marché et sa présence mondiale, et ENEOS utilisera son expertise dans les renouvelables et sa notoriété, principalement au Japon, pour diminuer les coûts des solutions décentralisées proposées aux clients industriels et commerciaux, faisant ainsi de cette coentreprise l'un des acteurs les plus compétitifs de la région.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Groupe intégré de l’énergie, 3 ème compagnie pétrolière mondiale, 2ème gazière et numéro mondial du solaire avec Sun Power ;

- Activité de 205 Mds$ organisée en 4 branches : 42,55 % dans le raffinage & chimie, 39 % le marketing & services (réseaux de distribution…), 15 % dans les renouvelables, le gaz et l’électricité puis l’exploration-production ;

- Modèle économique de transformation en un groupe multi-énergies, producteur de pétrole & GNL (gaz naturel liquéfié), d’énergies renouvelables & électricité et d’hydrogène & biomasse ;

- Capital ouvert (6,4 % détenus par les salariés), le conseil d’administration de 12 membres étant présidé par Patrick Pouyanné également directeur général ;

- Bilan solide avec un ratio d’endettement de 15,3 %, inférieur à l’objectif de 20 %, et 15,8 Mds$ d’autofinancement libre.

=/ Enjeux /=

- Stratégie 2020-2030 de réponse au défi de la transition énergétique : + d’énergie, - d’émissions :

- croissance de 30 % de production d’énergies, alimentée à 50 % par l’électricité renouvelable, à 50 % par le GNL, la part du pétrole revenant de 55 à 30 %,

- évolution de la répartition des ventes -30% de produits pétroliers, 50% de gaz, 15% d’électricité et 5% de biomasse et d’hydrogène,

- discipline dans les investissements -13 à 15 Mds$ par an sur 2022-2025, dont 50% alloués aux nouvelles énergies -renouvelables et électricité- et 50% au gaz naturel ;

- Stratégie d’innovation avec 1,1 Md$, dont 968 M$ pour la R&D, axée sur le digital et le fonds de capital risque Total Carbon Neutrality (400 M$ cumulés 2019-2023) :

- incubateurs pour start-ups financées par le fonds Total Energy Ventures,

- partenariats avec les centres de recherche, tels l'IFPEN pour le captage et le stockage du CO2 (et participation au projet « 3 D » de captage du CO2), le CEA pour la conversion du CO2 en biocarburant ou le CNRS pour la chimie et le solaire ;

- Stratégie environnementale «Nouvelle ambition climat » élaborée en mai 2020 :

- neutralité carbone pour les opérations du groupe d’ici 2050, neutralité des produits utilisés par les clients en Europe d’ici 2050, réduction de 60% ou plus de l’intensité carbone des produits utilisés par les clients hors Europe d’ici 2050 ;

- réalisation par une stratégie en 4 axes : croissance dans les chaînes de valeur du gaz (naturel, biogaz et hydrogène), dans l'électricité bas carbone (enveloppe annuelle de 1,5 à 2 Md$,) dans le pétrole à point mort bas et dans les biocarburants et, enfin, dans les activités contribuant à la neutralité carbone (puits naturels, forêts…),

- développement dans le solaire et les renouvelables : capacité de production de 25 Gw d’ici 2025,

- partenariats, notamment avec Novatek pour la réduction des émissions générées par la production de gaz naturel liquéfié ;

- Dans les renouvelables & électricité, portefeuille de capacités de 35 GW à horizon 2025 dont + 20 GW sécurisés par des contrats d'achat à long terme ;

- Excellence industrielle de la production de pétrole avec un point mort inférieur à 25 $/b.

=/ Défis /=

- Sensibilité aux cours du baril de pétrole et au dollar, une hausse de 10$ le baril ayant un impact sur le bénéfice opérationnel de 2,7 Mds$ ; un recul de 10$ l’affectant de 100 M$ ;

- Exposition aux risques géopolitiques en Afrique (30 % de la production du groupe), notamment au Nigeria, au Moyen-Orient -Libye et Yemen- et en Russie ;

- Perspectives 2022 : dans un contexte de maintien à des niveaux élevés de + 90 $/$ des prix du pétrole et très élevés des prix du gaz en Asie et en Europe, à * 20 $/Mbtu en 2022 :

- hausse de 2% de la production d’hydrocarbures, portée par les démarrages de Mero 1 au Brésil et Ikike au Nigéria, l’entrée dans les PSC d’Atapu et Sépia au Brésil en mai 2022 mais impactée par les cessions d’actifs matures de 2021 et par la sortie du Myanmar à en juillet,

- hausse de l’autofinancement libre de 1G$ dans le gaz naturel liquéfié avec un prix de vente de + 12 $/Mbtu au 1er semestre 2022,

- objectif de + 16 GW de capacités renouvelables brutes,

- objectif de + 25 % de production d’électricité,

- 3,5 Mds$ d’investissements nets dans les renouvelables et l’électricité soit 25% du total,

- objecitf de + 6 Mds$ à l’autofinancement libre de la pétrochimie et de la distribution, sur la base de marges de marges de raffinage à 25 $/t ;

- Dividende versé en 4 fois (0,66 € au titre de 2021) et de rachats d’actions pour 2 Mds$ au 1 er semestre (jusqu’à 40 % du cash-flow généré par des prix d’hydrocarbures supérieurs à 60 $/b).

Pression sur les majors pétrolières pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050

Une vingtaine d’investisseurs institutionnels, comme Allianz ou la Caisse des dépôts, ont défini un standard des reportings climat pour évaluer la capacité des majors du pétrole et du gaz à atteindre les objectifs de neutralité carbone à 2050. Ces institutionnels sont membres du Groupe d’investisseurs institutionnels sur le changement climatique (IIGCC). Les entreprises doivent s’engager et exposer leurs performances sur une série d’indicateurs, tels que les dépenses d’investissement ou la gouvernance. La mise en œuvre de ces exigences va être testée avec plusieurs pétroliers et gaziers comme BP, Eni, Repsol, Shell ou Total pour, ensuite, s’appliquer à d’autres entreprises du secteur.