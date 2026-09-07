TotalEnergies s'apprête à prendre une décision d'investissement concernant le projet Papua LNG après avoir réduit les coûts et conclu un accord avec Exxon

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(Reformulation et ajout de détails concernant les contrats et l'avancement du projet de GNL aux paragraphes 1 à 3 et 5, ainsi que du contexte au paragraphe 6.)

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé lundi avoir surmonté plusieurs obstacles contractuels et commerciaux liés à son projet Papua LNG en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce qui rapproche le projet d'une décision finale d'investissement.

Le géant français de l’énergie a indiqué avoir mené à bien l’appel d’offres pour les travaux d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction des installations de gaz naturel liquéfié, les contrats étant désormais en attente d’approbation par ses partenaires de la coentreprise.

Près de 4 milliards de dollars d’économies ont été réalisés depuis 2024 grâce à la remise en adjudication de ces contrats et à l’optimisation de la conception du projet, ce qui ramène les dépenses d’investissement à environ 14 milliards de dollars, a indiqué TotalEnergies.

La société a indiqué avoir transféré l’exploitation du projet à ExxonMobil XOM.N , qui gère déjà l’usine voisine de PNG LNG. TotalEnergies cédera également une participation de 9,1 % à ses partenaires tout en conservant une participation de 20 % dans le projet, ce qui lui permettra de maintenir inchangée sa part de prélèvement de GNL.

Les entreprises ont par ailleurs finalisé un accord gazier amendé avec le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée et créé une coentreprise de commercialisation de GNL avec Kumul Petroleum afin de vendre 2,4 millions de tonnes métriques par an (Mtpa) de la production totale du projet, qui s'élève à 5,6 Mtpa, parallèlement à un accord d'achat garantissant à TotalEnergies l'accès à 1,5 Mtpa pour son propre portefeuille.

Le directeur général de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, avait déclaré en juillet qu’il visait une décision finale d’investissement d’ici novembre.