TotalEnergies: réunion proposée aux syndicats ce soir

(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, TotalEnergies indique que sa direction invite l'ensemble des organisations syndicales représentatives du Socle Social Commun à des négociations salariales collectives ce jeudi soir à 20h00.



La compagnie pétro-gazière explique cette invitation 'compte-tenu de l'attitude responsable des équipes concernées par la réquisition décidée par le Gouvernement pour rétablir les flux de carburants sortant du dépôt de Dunkerque'.



Pour rappel, TotalEnergies a annoncé ce matin, être disposée à envisager un budget pour les augmentations salariales 2023 sur la base de l'inflation 2022, et fait part de l'attribution à l'ensemble de ses salariés dans le monde d'un bonus exceptionnel.





