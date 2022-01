TotalEnergies: retrait du Myanmar information fournie par Cercle Finance • 21/01/2022 à 09:48

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir décidé de quitter le Myanmar après avoir 'en plusieurs occasions condamné de la manière la plus ferme les abus et violations des droits humains qui s'y déroulent' depuis le coup d'Etat du 1er février 2021.



Le groupe va donc initier le processus de retrait prévu aux contrats du champ de Yadana et de la société de transport MGTC, à la fois en tant qu'opérateur et en tant qu'actionnaire, et ce sans aucune contrepartie financière pour TotalEnergies.



Ce retrait a été notifié ce jour à ses partenaires dans Yadana et dans MGTC et sera effectif au plus tard à l'issue du délai de préavis de six mois prévu au contrat. Les accords prévoient qu'en cas de retrait, le rôle d'opérateur sera repris par un des partenaires.