Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: retrait d'un bloc offshore en Afrique du Sud information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - À la suite de la décision du partenaire CNRI de se retirer du bloc 11B/12B, TotalEnergies annonce lui aussi son retrait de ce bloc situé au large de la côte Sud de l'Afrique du Sud, dans lequel sa filiale locale détient une participation de 45%.



Entré dans ce bloc en 2013, il y a réalisé deux découvertes de gaz qui n'ont toutefois pas pu être converties en développement commercial compte tenu des difficultés pour développer et valoriser ces découvertes sur le marché sud-africain.



Le géant énergétique français ajoute avoir également décidé de se retirer du bloc d'exploration offshore 5/6/7, dans lequel sa filiale TotalEnergies EP South Africa détient une participation de 40%.





Valeurs associées TOTALENERGIES 62,72 EUR Euronext Paris +0,95%