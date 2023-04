Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: résultats en ligne, cession au Canada information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 09:32









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a dévoilé jeudi des résultats en baisse au titre de son premier trimestre, sous l'effet du repli des prix du pétrole d'une année sur l'autre.



La compagnie pétrolière a également fait savoir dans un communiqué qu'elle avait accepté une offre de Suncor pour le rachat de ses actifs dans les sables bitumineux au Canada.



Pénalisé par le recul des prix du Brent (-21% sur un an), le groupe a vu son résultat net ajusté reculer de 27% sur les trois premiers mois de l'année, à 6,5 milliards de dollars, conformément aux attentes du marché.



Sa production trimestrielle d'hydrocarbures - hors Novatek - s'est établie à 2,524 millions de barils équivalent pétrole par jour, là où le consensus visait 2,683 millions, soit une hausse de 1% en rythme annuel.



Total a annoncé la distribution d'un premier acompte sur dividende au titre de l'exercice 2023 d'un montant de 0,74 euro l'action, ce qui correspond à une augmentation de 7,25%.



Suite à l'annonce du projet de scission de ses actifs canadiens, TotalEnergies dit avoir accepté une offre de Suncor Energy portant sur l'acquisition de l'intégralité de sa filiale TotalEnergies EP Canada.



Le montant de l'opération comprend un paiement comptant à la clôture d'environ 4,1 milliards de dollars, ainsi que des paiements additionnels susceptibles d'atteindre 450 millions de dollars.



Le groupe souligne que ce montant est en ligne avec les valorisations comprises entre cinq et six milliards de dollars canadiens qui étaient envisagées pour la cotation de la société dans le cadre du projet de 'spin-off'.



Compte tenu des futurs produits liés à la cession, Total a décidé d'allouer en 2023 au moins 40% de son cash-flow (CFFO) généré cette année aux actionnaires, au plus haut de la fourchette de 35-40% annoncée en 2022, soit via le rachat d'actions, soit par une distribution d'un dividende exceptionnel.



Suite à toutes ces annonces, l'action du groupe pétrolier perdait 0,4% jeudi dans les premiers échanges à la Bourse de Paris, alors que le CAC 40 était globalement stable.





