TotalEnergies: résultats en baisse au deuxième trimestre

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a publié jeudi des résultats en baisse au titre du deuxième trimestre, pénalisés notamment par le repli de ses performances dans le raffinage et la chimie.



Malgré une hausse de 9% du prix du Brent sur un an, le groupe a vu son résultat net ajusté reculer de 9% à 4,7 milliards de dollars sur le trimestre écoulé, alors que les analystes attendaient en moyenne 4,8 milliards.



Le résultat net part du groupe a de son côté plongé de 34% à 3,8 milliards.



La production d'hydrocarbures a atteint 2,441 millions de barils équivalent pétrole par jour, soit une baisse de 7% en rythme annuel.



Dans l'aval (raffinage-chimie et marketing et services), le résultat opérationnel net ajusté a baissé de 30% pour revenir autour d'un milliard de dollars.



La compagnie pétrolière a maintenu ses objectifs, dont un taux d'utilisation des raffineries au-dessus de 85% au troisième trimestre, pour des investissements nets toujours attendus entre 17 et 18 milliards de dollars cette année.



Total va par ailleurs proposer un deuxième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2024 d'un montant de 0,79 euro par action, en hausse de près de 7% par rapport à 2023, et procéder à des rachats d'actions allant jusqu'à deux milliards de dollars au troisième trimestre.



Vers 9h45, l'action perdait 1,5%, un recul en deçà du repli de 1,8% signé au même moment par l'indice CAC 40.





Valeurs associées TOTALENERGIES 61,54 EUR Euronext Paris -1,47%