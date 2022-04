Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: résultat net IFRS de 4,9 G$ au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 08:51









(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un résultat opérationnel net ajusté des secteurs de 9 458 M$ au premier trimestre 2022, contre 3487 M$ au premier trimestre 2021. Le résultat net ajusté part ressort à 8 977 M$ contre 3 003 M$



La Compagnie réalise au premier trimestre 2022 un résultat net ajusté de 9 G$ et un résultat net IFRS de 4,9 G$. Elle a généré une marge brute d'autofinancement de 11,6 G$ (dont 0,3 G$ sur les actifs Upstream russes) et un cash-flow libre de 5,8 G$. Son ratio d'endettement a ainsi baissé à 12,5% et sa rentabilité des capitaux employés moyens est de 18%. Le groupe enregistre une provision de 4,1 G$ au titre de la Russie.



Le groupe a confirmé l'augmentation de 5% du premier acompte sur dividende au titre de l'exercice 2022 d'un montant de 0,69 E par action et a autorisé la Compagnie à racheter jusqu'à 3 G$ d'actions au premier semestre 2022.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +1.83%