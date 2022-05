Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: reprise de production au Gabon information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 15:50









(CercleFinance.com) - TotalEnergies EP Gabon informe de la reprise de la production sur tous les champs opérés, effective depuis le 17 mai, consécutivement au redémarrage progressif des activités par l'opérateur du terminal pétrolier du Cap Lopez.



La filiale gabonaise (détenue à hauteur de 58,3% du capital) de TotalEnergies rappelle qu'elle avait été conduite à arrêter la production à la suite d'un incident survenu le 28 avril dernier au terminal pétrolier du Cap Lopez opéré par Perenco Oil & Gas Gabon.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +3.91%