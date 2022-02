TotalEnergies renonce au projet North Platte dans les eaux profondes du Golfe du Mexique

(AOF) - TotalEnergies, à travers sa filiale TotalEnergies E&P USA, Inc. annonce sa décision de ne pas approuver et de se retirer du projet North Platte en eaux profondes dans le Golfe du Mexique. La décision de ne pas poursuivre ce projet a été prise car la compagnie dispose dans son portefeuille mondial de meilleures opportunités d'allocation de son capital.

TotalEnergies qui détenait une participation de 60% dans le champ de North Platte, a dûment notifié à son partenaire Equinor (40%) et aux autorités compétentes son retrait immédiat du projet et sa démission en tant qu'opérateur, laquelle sera effective après une période de transition pour assurer un transfert ordonné du rôle d'opérateur.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.