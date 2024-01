Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: renforcement dans des blocs en Namibie information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 09:18









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé avec Impact Oil and Gas Namibia (Pty) Ltd un accord en vue d'acquérir des participations supplémentaires de 10,5% sur le bloc 2913B et de 9,39% sur le bloc 2912, opérés par le groupe pétro-gazier français en Namibie.



Après la finalisation de ces transactions, soumises aux approbations, il détiendrait 45,25% du bloc 2913B qui contient la découverte de Venus, et 42,5% du bloc 2912. TotalEnergies a l'intention de partager sa participation supplémentaire avec QatarEnergy.



En vertu de l'accord, Impact sera remboursé des coûts précédemment déboursés au titre de ses participations, avec un versement de 99 millions de dollars au closing, et bénéficiera d'un portage des coûts liés à ses participations restantes.



Ce portage des coûts sera remboursé à Impact dès réception par ce dernier des premiers revenus de production d'hydrocarbures, via un mécanisme de remboursement basé sur sa quote-part de production.





