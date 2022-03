Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: renforce son alliance stratégique avec Sempra information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 14:45









(CercleFinance.com) - TotalEnergies et Sempra renforcent leur alliance stratégique en Amérique du Nord en signant deux protocoles d'accord.



Le premier va permettre de développer au Mexique le projet Vista Pacífico LNG d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL). Le deuxième accord permet de codévelopper plusieurs projets renouvelables à terre et en mer.



Vista Pacífico LNG est un projet d'usine de liquéfaction de GNL de taille intermédiaire sur la côte ouest du Mexique, pour l'export notamment en Asie et en Amérique du Sud.



' Ces dernières années, TotalEnergies est devenu le premier exportateur de GNL américain et a assemblé un portefeuille de 4 GW de projets solaires et 3 GW de projet éolien en mer, en cours de développement aux États-Unis ' a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -1.22%