TotalEnergies renforce sa production de gaz naturel aux Etats-Unis avec Continental Resources

Le groupe français a signé un accord avec l'opérateur américain Continental Resources en vue d'acquérir des participations dans des actifs amont de gaz naturel aux Etats-Unis.

L'opération va permettre à TotalEnergies d'accroître sa production gazière nette outre-Atlantique d'environ 150 millions de pieds cubes par jour, soit près de 26 000 barils équivalents pétrole à l'horizon 2032.

Cette acquisition s'inscrit dans la continuité des précédentes prises de participations non opérées réalisées par le groupe en 2024 dans le bassin d'Eagle Ford (avec EOG Resources et Lewis Energy) et en 2025 dans le bassin d'Anadarko (déjà aux côtés de Continental Resources).

Pour Nicolas Terraz, directeur général Exploration-Production de TotalEnergies, cette transaction consolide la position intégrée du groupe sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'extraction jusqu'à l'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL).