TotalEnergies: renforce sa position dans le solaire

(CercleFinance.com) - TotalEnergies sa place à nouveau en tête de la 13ème tranche de l'appel d'offres CRE 4, avec 194 projets remportés pour une puissance cumulée de près de 58 MW, soit 20 % des volumes attribués.



Au total, TotalEnergies a remporté plus de 250 MW de projets sur l'ensemble des 13 tranches de l'appel d'offres CRE 4 ' solaire sur bâtiments ', lancé en 2017.



' Depuis 2017, TotalEnergies, ensemble avec Amarenco, a remporté plus de 700 projets solaires sur bâtiments en France ', a déclaré Thierry Muller, Directeur Général de TotalEnergies Renouvelables France.



' En remportant ce nouvel appel d'offres, nous faisons un pas de plus vers notre objectif d'atteindre 4 GW de capacité de production d'origine renouvelable en France d'ici 2025 '.





