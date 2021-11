TotalEnergies : Renaud Lions, nouveau directeur de la comfi

(AOF) - Renaud Lions est nommé directeur de la communication financière de TotalEnergies à compter du 1er novembre 2021. Il remplace Ladislas Paszkiewicz appelé à d'autres fonctions au sein de la compagnie. Renaud Lions a démarré sa carrière en 1997 dans la branche Exploration-Production en tant que géologue d'opération. Il a ensuite alterné des postes opérationnels en France, en Libye et au Nigéria avec des postes business, notamment en tant que négociateur affaires nouvelles.

En 2015, il rejoint la Direction financière au Département Acquisition/Cession où il a notamment participé à l'acquisition de Maersk Oil, avant de prendre, en 2018, le poste de directeur exploration Amériques à Houston.

Renaud Lions est diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs (ENSPM) et détient un Master of Science en géologie de l'université de Grenoble.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.