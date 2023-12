Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: remporte un contrat de production au Suriname information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 16:15









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé aux côtés de ses partenaires QatarEnergy et Petronas un contrat de partage de production pour le bloc 64 avec Staatsolie Maatschappij Suriname (Staatsolie), la compagnie nationale du Suriname.



Le bloc 64 a été attribué à TotalEnergies et ses partenaires dans le cadre de l'appel d'offres 2022-2023 organisé par les autorités du Suriname.

TotalEnergies opérera ce bloc avec une participation de 40 % aux côtés deQatarEnergy(30 %) et de Petronas (30 %).



Le bloc 64 est un vaste bloc de 6262 km2situé à quelque 250 kilomètres des côtes.



'Ce nouveau bloc s'inscrit parfaitement dans notre stratégie, qui est de concentrer notre activité d'exploration sur des ressources matérielles à bas coûts et faibles émissions dans des zones clés pour la Compagnie', a déclaréKevin McLachlan, Directeur Exploration de TotalEnergies.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.37%