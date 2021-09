TotalEnergies remporte un contrat avec la ville d'Anvers dans la recharge de véhicules électriques

(AOF) - La ville d'Anvers, deuxième plus grande ville de Belgique, a attribué à TotalEnergies l'extension et le développement de son réseau public de bornes de recharge pour véhicules électriques. Dans le cadre de ce contrat d'exclusivité, le plus grand attribué à ce jour dans le pays, TotalEnergies va étendre le réseau actuel de la Ville d'Anvers en installant d'ici à 2024 des nouveaux points de recharge de la Ville, incluant des bornes haute puissance de 120 kW.

Attribuée jusqu'en 2034 pour les bornes de recharge standard (22 kW) et 2038 pour les bornes de recharge haute puissance, la concession couvre la fourniture, l'installation et l'exploitation technique et commerciale du réseau de bornes publiques. L'intégralité des besoins en électricité de ce réseau sera fournie par de l'électricité verte produite par TotalEnergies, notamment à partir d'éolien offshore, permettant ainsi aux utilisateurs anversois de bénéficier d'une recharge électrique 100% renouvelable pour leurs véhicules.

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.