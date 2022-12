Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: remporte un bloc offshore au Brésil information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 11:11









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir remporté aujourd'hui le bloc Agua Marinha, avec ses partenairesQatarEnergyet Petronas Petróleo Brasil Ltda (PPBL), à l'occasion du premier cycle de l'appel d'offresOpen Acreage under Production Sharing Regimeorganisé par l'Agence Nationale Brésilienne du Pétrole (ANP).



Petrobras a exercé son droit de préemption, obtenant une participation de 30% et le statut d'opérateur.



Agua Marinha est un vaste bloc d'une superficie de 1 300 km2, à environ 140 km des côtes.



TotalEnergies participera à l'exploration du bloc avec une participation de 30 %, le reste des intérêts étant réparti entre Petrobras, opérateur (30 %), QatarEnergy (20 %) et PPBL (20 %).





