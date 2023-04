TotalEnergies: rejoint l'éco-organisme Soren information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 11:02

(CercleFinance.com) - Soren, un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la collecte et le traitement des panneaux solaires photovoltaïques usagés en France, accueille TotalEnergies et Neoen dans son capital.



Cette arrivée devrait permettre de répondre davantage aux exigences du recyclage en coordonnant l'ensemble des acteurs.



Les nouveaux associés vont ainsi contribuer à développer la filière de recyclage et enrichir de leurs idées les perspectives relatives à la collecte et au traitement des panneaux solaires.



'En intégrant la gouvernance de Soren, TotalEnergies confirme son ambition de contribuer activement aux Objectifs de Développement Durable fixés par l'ONU. Dans ce contexte, Il est essentiel de développer des centrales photovoltaïques qui soient les plus vertueuses possibles pour l'environnement sur les phases de développement, de construction et d'exploitation. La gestion de la fin de vie de nos 500 centrales en France et du recyclage des panneaux est donc un enjeu majeur pour soutenir ces ambitions', a commentéThierry Muller, Directeur Général de TotalEnergies Renouvelables France.