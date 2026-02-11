TotalEnergies réduit ses rachats d'actions alors que la faiblesse des prix du pétrole et du gaz pèse sur ses bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Baisse de 13 % du bénéfice au quatrième trimestre

*

Réduction des rachats d'actions pour le premier trimestre en raison de la faiblesse des prix du pétrole

*

Les bénéfices du raffinage augmentent de plus de 200 %

(Ajoute des détails sur les rachats d'actions dans les paragraphes 3 à 5, un commentaire d'analyste, un mouvement d'actions, un commentaire du directeur général sur la demande de GNL dans le paragraphe 15) par America Hernandez

TotalEnergies TTEF.PA va réduire ses rachats d'actions de 62% au premier trimestre, a-t-il annoncé mercredi, la faiblesse des prix du pétrole et du gaz ayant annulé l'envolée des bénéfices réalisés au quatrième trimestre sur les carburants de raffinage et le produit de la vente de participations dans des actifs renouvelables.

Le bénéfice net ajusté du quatrième trimestre de la major pétrolière française a chuté à 3,8 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros) contre 4,4 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à 3,9 milliards de dollars, selon un consensus compilé par LSEG.

Total a déclaré qu'il réduirait ses rachats d'actions au premier trimestre à 750 millions de dollars, faisant écho à des mesures similaires prises par ses pairs BP BP.L , qui a complètement suspendu ses rachats , et par Equinor

EQNR.OL qui a réduit ses rachats de 70 % .

La décision de Total se situe dans le bas de la fourchette de ses prévisions de septembre, qui annonçaient une réduction des rachats en raison de la baisse des prix du pétrole et de l'incertitude géopolitique.

Total a maintenu ses rachats à environ 2 milliards de dollars par trimestre depuis le milieu de l'année 2022, lorsque les prix du Brent ont dépassé les 100 dollars le baril, et a racheté pour 1,5 milliard de dollars d'actions au cours du quatrième trimestre.

Ses rivaux Exxon XOM.N et Shell SHEL.L ont maintenu leurs programmes de rachat.

S'adressant aux journalistes, le directeur général Patrick Pouyanne a déclaré que le fait de commencer par le bas de sa fourchette signifiait qu'il pourrait être ajusté à la hausse "si les conditions du marché le favorisent".

TOTAL ADOPTE UNE APPROCHE PRUDENTE DANS UN CONTEXTE DE PRIX DÉPRIMÉS

"Nous pensons que la prudence est de mise", ont déclaré les analystes de RBC dans une note, ajoutant qu'étant donné les prix actuels, il y avait un "potentiel de hausse" tout au long de l'année.

Les actions de la société étaient en hausse de 1,6% à 0855 GMT. Total a augmenté sa production de pétrole et de gaz au quatrième trimestre pour compenser la chute de 15% des prix du Brent et de 18% des prix du gaz naturel liquéfié, a-t-il dit.

La production a augmenté de 5% au cours du trimestre, mais le revenu du segment de l'exploration a tout de même chuté de 21,6% à 1,8 milliard de dollars. En revanche, les bénéfices de l'activité raffinage et chimie ont bondi de 215 %, atteignant 1 milliard de dollars. TotalEnergies a précédemment déclaré que les marges des raffineries européennes au cours de la période ont bondi de 231 % par rapport à l'année précédente.

Pouyanne avait attribué cette augmentation aux sanctions américaines contre les sociétés russes Rosneft ROSN.MM et Lukoil LKOH.MM et à l'interdiction d'importer des carburants dérivés du pétrole russe imposée par l'Union européenne. Mercredi, il a déclaré que l'interdiction par l'UE des importations de gaz russe d'ici à la fin de 2027 soutenait également la demande de GNL, les achats européens absorbant jusqu'à présent l'augmentation de l'offre mondiale.

(1 euro = 1,1921)