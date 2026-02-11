TotalEnergies réduit de moitié ses rachats d'actions alors que la faiblesse des prix du pétrole et du gaz pèse sur les bénéfices

Baisse de 13 % du bénéfice au quatrième trimestre

Réduction des rachats d'actions pour le premier trimestre en raison de la faiblesse des prix du pétrole

Les bénéfices du raffinage augmentent de plus de 200 %

TotalEnergies TTEF.PA va réduire de moitié ses rachats d'actions au premier trimestre, a annoncé le groupe mercredi, la faiblesse des prix du pétrole et du gaz ayant annulé l'envolée des bénéfices réalisés au quatrième trimestre dans le raffinage des carburants et le produit de la vente de participations dans des actifs renouvelables.

Le bénéfice net ajusté du quatrième trimestre de la major pétrolière française a chuté à 3,8 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros) contre 4,4 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à 3,9 milliards de dollars, selon un consensus compilé par LSEG.

Elle a déclaré qu'elle réduirait ses rachats d'actions au premier trimestre à 750 millions de dollars, faisant écho à des mesures similaires prises par ses pairs BP BP.L , qui a complètement suspendu ses rachats , et Equinor EQNR.OL qui a réduit ses rachats de 70 % .

"Nous avons convenu de commencer à 750 millions de dollars, la tranche inférieure de la fourchette de rachat que nous avions prévue en septembre, de manière à pouvoir ajuster à la hausse si les conditions du marché le permettent", a déclaré Patrick Pouyanne, directeur général, à des journalistes mercredi.

Les actions de TotalEnergies étaient en hausse de 2% à 0943 GMT.

Elle a maintenu les rachats à 2 milliards de dollars par trimestre depuis la mi-2022, lorsque les prix du pétrole Brent ont dépassé les 100 dollars le baril, et a racheté pour 1,5 milliard de dollars d'actions au quatrième trimestre.

Les concurrents Exxon XOM.N et Shell SHEL.L ont maintenu leurs programmes de rachat.

TOTAL ADOPTE UNE APPROCHE PRUDENTE DANS UN CONTEXTE DE BAISSE DES PRIX

"Nous pensons que la prudence est de mise", ont déclaré les analystes de RBC dans une note, ajoutant qu'étant donné les prix actuels, il y avait un "potentiel de hausse" tout au long de l'année.

Total a augmenté sa production de pétrole et de gaz au quatrième trimestre pour compenser la chute de 15 % des prix du Brent et de 18 % des prix du gaz naturel liquéfié.

La production a augmenté de 5% au cours du trimestre, mais le revenu du segment de l'exploration a tout de même chuté de 21,6% à 1,8 milliard de dollars.

En revanche, les bénéfices de l'activité raffinage et chimie ont bondi de 215 %, atteignant 1 milliard de dollars.

TotalEnergies a précédemment déclaré que les marges des raffineries européennes ont augmenté de 231 % au cours de la période par rapport à l'année précédente.

Pouyanne avait attribué cette augmentation aux sanctions américaines contre les sociétés russes Rosneft ROSN.MM et Lukoil LKOH.MM et à l'interdiction d'importer des carburants dérivés du pétrole russe imposée par l'Union européenne.

Mercredi, il a déclaré que l'interdiction par l'UE des importations de gaz russe d'ici à la fin de 2027 soutenait également la demande de GNL, les achats européens absorbant jusqu'à présent l'augmentation de l'offre mondiale.

(1 euro = $ 1,1921)