(CercleFinance.com) - TotalEnergies rebondit sur 55,6E (plancher des 21/11 et 16/12) vers 57,3E, ce qui évite un décrochage vers 52,6E... mais aucune tendance claire ne se dessinera tant que le titre restera prisonnier du corridor 55,5/58,5E, et même 60,5E pour valider une nouvelle haussière





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +3.02%