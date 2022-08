Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : rebondit vers 54,5E, peut viser 56,5E information fournie par Cercle Finance • 23/08/2022 à 16:31









(CercleFinance.com) - TotalEnergies rebondit vers 54,5E (et dépasse l'ex-zénith du 4/10/2018 inscrit sous 54,3E) dans le sillage du 'Brent' qui prend 2,5% vers 99,2$.

Le titre pourrait bientôt venir défier la résistance majeure des 56,5/56,7E des 8 et 9 juin dernier.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +3.24%