Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : rebondit vers 41,6E information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 11:57









(CercleFinance.com) - Après avoir un 'gap' sous 42,83E puis testé 40,5E, TotalEnergies rebondit vers 41,6E. L'enfoncement de l'ex-zénith de la mi-juin (41E) ne débouche donc pas sur une glissade vers 38,43E, l'ex-'gap' du 21/09. La principale résistance se situe vers 42,74E, ex-plancher du 4/11.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +2.90%