TotalEnergies : réalise un vol alimenté en SAF

(CercleFinance.com) - Air France, TotalEnergies, la Métropole et l'Aéroport Nice Côte d'Azur ont réalisé un vol alimenté en carburant d'aviation durable, ou SAF (' Sustainable Aviation Fuel '). Le vol Air France 6235 a décollé vendredi à 18h30 du Terminal 2 de l'aéroport de Nice à destination de Paris-Orly après avoir été avitaillé à hauteur de 30% avec du carburant d'aviation durable, produit par TotalEnergies dans ses usines françaises. ' Le vol intervient en clôture du ' Transition Forum ', forum économique international organisé pendant deux jours, en marge des Nice Transition Days, avec comme objectif d'accélérer la transition vers un avenir moins carboné ' indique le groupe.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.25%