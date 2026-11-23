TotalEnergies rachète à Continental Resources des participations dans des actifs amont de gaz naturel

Totalenergies TTEF.PA a annoncé lundi la signature d'un accord avec le groupe américain spécialisé dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel Continental Resources, prévoyant l’acquisition par le géant pétrolier et gazier français de participations dans des actifs amont de gaz naturel.

Selon un communiqué de TotalEnergies, la transaction permettra d'accroître d'approximativement 1,50 milliard de mètres cubes par an (mpc/j) la production gazière nette du groupe aux États-Unis d'ici 2032.

"Cette transaction (...) vient compléter les précédentes acquisitions de participations non opérées réalisées en 2025 dans le bassin d’Anadarko avec Continental Resources et en 2024 dans le bassin d’Eagle Ford avec EOG Resources et Lewis Energy", souligne Nicolas Terraz, directeur général Exploration-Production de TotalEnergies, cité dans le communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)