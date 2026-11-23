TotalEnergies rachète à Continental Resources des participations dans des actifs amont de gaz naturel

Logo de la société française de pétrole et de gaz TotalEnergies à Paris

(Au paragraphe 2, ‌bien lire 1,50 milliard (et non ​150)

23 novembre (Reuters) - Totalenergies a annoncé lundi la signature d'un accord avec le ​groupe américain spécialisé dans l'exploration et la ​production de pétrole ⁠et de gaz naturel Continental ‌Resources, prévoyant l’acquisition par le géant pétrolier et gazier français ​de ‌participations dans des actifs amont ⁠de gaz naturel.

Selon un communiqué de TotalEnergies, la transaction permettra d'accroître ⁠d'approximativement ‌1,50 milliard de mètres cubes ⁠par an (mpc/j) la production gazière ‌nette du groupe aux ⁠États-Unis d'ici 2032.

"Cette transaction (...) vient ⁠compléter les ‌précédentes acquisitions de participations non opérées ​réalisées en ‌2025 dans le bassin d’Anadarko avec Continental Resources ​et en 2024 dans le bassin d’Eagle Ford avec ⁠EOG Resources et Lewis Energy", souligne Nicolas Terraz, directeur général Exploration-Production de TotalEnergies, cité dans le communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)