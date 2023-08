Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: rachat de parts dans un permis en Australie information fournie par Cercle Finance • 21/08/2023 à 09:18









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé, conjointement avec INPEX, un accord portant sur l'acquisition de l'intérêt de 100% détenu par PTTEP dans le permis AC-RL7 en Australie, accord qui demeure soumis à l'approbation des autorités compétentes.



Couvrant 418 km² en mer de Timor, le permis AC-RL7 comprend les champs de gaz à condensats de Cash et de Maple, dont le développement doit contribuer à l'approvisionnement à long terme de l'usine de liquéfaction de gaz naturel d'Ichthys LNG.



Selon les termes de l'accord, le groupe pétro-gazier français acquerra une participation de 26% dans ce permis, correspondant à sa part dans Ichthys LNG, tandis qu'INPEX acquerra les 74% restants et assurera le rôle d'opérateur.





