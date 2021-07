Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : rachat de bornes de recharge à Sinagpour information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 09:20









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé mercredi la signature d'un accord en vue de l'acquisition du plus grand réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques à Singapour. Le géant français de l'énergie indique avoir signé avec le Groupe Bolloré un accord portant sur le rachat de la société 'Blue Charge', qui exploite aujourd'hui plus de 1500 points de recharge dans la cité-Etat. Ce réseau urbain de recharge, dont TotalEnergies va devenir l'opérateur, représente près de 85% des points de recharge actuellement en opération à Singapour. Il est accessible aussi bien aux propriétaires de véhicules électriques qu'aux abonnés du service d'autopartage 'BlueSG'. TotalEnergies développe actuellement ses activités d'installation et d'exploitation de bornes de recharge dans plusieurs grandes villes mondiales comme Paris, Amsterdam, Londres ou Bruxelles.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.30%