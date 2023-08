Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: rachat dans le stockage de CO2 en Norvège information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 09:18









(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique avoir signé un accord avec CapeOmega Carbon Storage, pour lui racheter sa participation de 40% dans le permis d'exploration ExL004 pour du stockage de CO2 (projet Luna), en Mer du Nord norvégienne.



Situé à 120 kilomètres au large de Bergen, ExL004 jouxte le permis sur lequel le projet Northern Lights de stockage de CO2 (détenu à 33% par TotalEnergies) est en cours de développement et dont la première phase doit démarrer en 2024.



Le permis ExL004 est opéré par Wintershall DEA Norge, qui détient une participation de 60%. La transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l'accord final des autorités concernées.





