Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: rachat d'une centrale à gaz au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 14:08









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé mercredi avoir signé un accord en vue d'acquérir la totalité de la centrale à gaz de West Burton au Royaume-Uni pour une valeur d'entreprise de 450 millions de livres sterling (environ 530 millions d'euros).



Dans un communiqué, le groupe énergétique explique que l'opération va lui permettre de pallier l'intermittence des énergies renouvelables et de fournir une électricité disponible 24h/24 à ses clients.



Mise en service en 2013, la centrale à gaz 'West Burton B', située en Angleterre, dans le comté de Nottinghamshire, est considérée comme l'une des plus modernes du Royaume-Uni, où elle alimente environ 1,8 million de foyers.



Un système de stockage par batteries de 49 MW a été ajouté en 2018.



Dotée de trois turbines à cycle combiné, elle affiche une capacité totale de 1,3 GW.



Dans la mesure où TotalEnergies évalue son besoin en capacité de production d'électricité sur base gaz à 700 MW, le groupe prévoit de céder 50% des actifs acquis.



Par ailleurs, cette transaction va lui permettre de renforcer ses capacités de trading sur les marchés de l'électricité et du gaz dans le pays, ainsi que sa capacité à fournir une énergie abordable aux 300.000 sites de ses clients électricité et gaz au Royaume-Uni.





Valeurs associées TOTALENERGIES 64.72 EUR Euronext Paris +0.61%