Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: rachat d'actifs amont gaziers en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 15:27









(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique avoir signé un accord avec OMV pour acquérir sa participation de 50% dans SapuraOMV Upstream, un producteur et opérateur de gaz malaisien, pour un montant évalué à 903 millions de dollars, soumis aux ajustements habituels.



Les principaux actifs de SapuraOMV sont ses participations opérées de 40% dans le bloc SK408 et de 30% dans le bloc SK310, au large de la côte du Sarawak, en Malaisie. Sur le bloc SK408, un démarrage du champ gazier de Jerun est prévu au second semestre 2024.



La transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l'obtention des approbations des autorités de régulation. Sa finalisation est attendue par TotalEnergies d'ici à la fin du premier semestre 2024.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -0.12%