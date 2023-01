TotalEnergies: QatarEnergy s'associe au projet au Liban information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 07:43

(CercleFinance.com) - TotalEnergies et Eni indiquent avoir finalisé le transfert à QatarEnergy d'une participation de 30% dans les blocs d'exploration 4 et 9 au large des côtes du Liban, dans le cadre d'accords entérinés le 29 janvier à Beyrouth.



Le géant pétro-gazier français (opérateur) et son partenaire italien conserveront chacun une participation de 35%, et QatarEnergy détiendra les 30% restants. Ils visent à réaliser, dès que possible en 2023, le forage d'un puits d'exploration sur le bloc 9.



Ce nouveau partenariat élargit donc la collaboration entre TotalEnergies et QatarEnergy dans le domaine de l'exploration et porte à neuf le nombre de pays dans lesquels les deux entreprises sont partenaires.