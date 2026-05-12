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TotalEnergies, QatarEnergy et ConocoPhillips signent un accord pour l'étude d'un bloc offshore en Syrie
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 14:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur l'accord et le contexte concernant TotalEnergies en Syrie aux paragraphes 2 et 3)

Le géant pétrolier français TotalEnergies

TTEF.PA , QatarEnergy et ConocoPhillips ont signé un accord avec la Syrian Petroleum Company (SPC) pour l'exploration de la zone offshore du bloc 3, près de la ville syrienne de Lattaquié, a annoncé mardi TotalEnergies.

Le protocole d'accord prévoit une étude technique menée par les entreprises et établit un cadre pour les discussions techniques et commerciales relatives aux activités d'exploration sur ce bloc, a précisé la société française dans un communiqué.

TotalEnergies avait suspendu ses activités en Syrie en 2011 à la suite des sanctions de l'UE liées au gouvernement de l'ancien président Bachar al-Assad. La société publique SPC a déclaré lundi avoir identifié un site offshore pour son premier projet d'exploration pétrolière et gazière en eaux profondes avec la société américaine Chevron et la holding qatarie UCC.

Pétrole et parapétrolier
Syrie

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