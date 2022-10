Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: proposition de réunion avec les syndicats information fournie par Cercle Finance • 12/10/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Face aux blocages en France, TotalEnergies annonce inviter à une réunion de concertations et d'échanges, ce mercredi après-midi, les syndicats représentatifs aux bornes du Socle Social Commun et qui ne participent pas au mouvement de grève actuel.



L'invitation concerne aussi la CGT si celle-ci lève tous les blocages de sites avant ce midi. La compagnie pétro-gazière fait part d'échanges qui ont eu lieu mardi avec un certain nombre d'organisations syndicales souhaitant un dialogue social apaisé pour sortir de la crise.





