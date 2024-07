Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: propose du carburant durable à Paris-Saclay information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 12:22









(CercleFinance.com) - TotalEnergies, Daher et le Groupe ADP annoncent avoir inauguré une offre permanente de carburant d'aviation durable à Paris-Saclay-Versailles.



Cette initiative s'inscrit dans les efforts de décarbonation de l'aviation générale, renforcée par l'installation d'infrastructures comme des stations de recharge électrique et des véhicules d'avitaillement électriques.



Ce carburant, composé à 35% de sources durables, réduira les émissions de CO2 jusqu'à 30% par rapport aux carburants fossiles.



Les partenaires visent à répondre à la demande croissante du secteur pour des solutions à faible empreinte carbone, contribuant ainsi aux objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050.







