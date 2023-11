Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: promet une ristourne aux clients économes information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 10:40









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce renouveler son dispositif Bonus Conso pour l'hiver 2023-2024, l'idée étant d'encourager les économies d'énergie chez ses clients.



Ainsi, TotalEnergies versera à ses clients participant au dispositif un avoir de 20 E pour une baisse de 10% et plus par rapport à l'hiver dernier, de 40 E pour 15% et plus, et de 50 E pour 20% et plus, à la fois pour l'électricité et pour le gaz.



Ce versement, qui interviendra à partir de mai 2024, pourra ainsi représenter jusqu'à 100 E qui s'ajouteront aux économies financières réalisées grâce aux baisses de consommation.



En complément, TotalEnergies lancera le 29 novembre prochain une nouvelle offre d'électricité, Heures Eco+, qui encouragera la réduction de sa consommation lors des jours de forte tension sur le réseau électrique.





