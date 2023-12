Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: projet renouvelable lancé en Afrique du Sud information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce le lancement de la construction, dans la province du Northern Cape en Afrique du Sud, d'un grand projet renouvelable hybride comprenant une centrale solaire de 216 MW ainsi qu'un système de stockage par batterie de 500 MWh.



Le site fournira de l'électricité renouvelable pendant 20 ans au réseau national sud-africain, soit l'équivalent de plus de 400 GWh par an. Dans le cadre d'un contrat de vente d'électricité (PPA), il fournira 75 MW de production à Eskom de manière continue.



Le projet est développé par un consortium composé de TotalEnergies (35%), de Hydra Storage Holding (35%) et de Reatile Renewables (30%). Le projet, dont le closing financier a été réalisé le 14 décembre, devrait être opérationnel en 2025.





