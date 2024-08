Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: projet pilote d'éolienne flottante en Ecosse information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 08:43









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce le lancement d'un projet pilote consistant à installer une éolienne flottante qui alimentera en électricité renouvelable la plateforme offshore de Culzean, en Ecosse, et ouvrir ainsi la voie à un modèle innovant de décarbonation.



L'éolienne, d'une capacité de 3 MW, sera située à deux kilomètres à l'ouest de la plateforme de Culzean et à 220 km au large des côtes de la mer du Nord. Elle devrait être opérationnelle d'ici fin 2025 et couvrira environ 20% des besoins de Culzean en électricité.



L'éolienne sera installée sur un flotteur semi-submersible à coque légère et modulaire conçu par Ocergy, permettant un montage rapide et donc l'optimisation des coûts. Ce projet pilote a été sélectionné dans le cadre d'un appel à projets du Crown Estate Scotland.





