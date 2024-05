Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: projet hydrogène à grande échelle en Tunisie information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé mardi que sa co-entreprise TE H2 avait signé un protocole d'accord avec l'électricien autrichien Verbund en vue de la mise en oeuvre d'un projet d'hydrogène vert de grande ampleur en Tunisie.



Dans le cadre de l'accord, les partenaires se sont engagé à étudier la faisabilité de l'exportation à grande échelle d'hydrogène vert, produit par électrolyse d'eau de mer, vers l'Europe centrale via un pipeline.



Le projet, baptisé 'H2 Notos' vise à produire quelque 200.000 tonnes d'hydrogène vert par an dans le sud de la Tunisie en utilisant de l'électricité renouvelable provenant de parcs solaires et éoliens terrestres.



Après cette phase initiale, l'objectif consisterait à atteindre un million de tonnes par an.



Le projet bénéficierait ainsi d'un accès privilégié au marché européen, grâce au 'SoutH2 Corridor', un pipeline dédié reliant l'Afrique du Nord à l'Italie, à l'Autriche et à l'Allemagne, dont la mise en service est prévue vers 2030.



TE H2, la co-entreprise formée par TotalEnergies (80%) et le groupe Eren (20%), aura la charge du développement, du financement, de la construction et de l'opération du projet, de la production d'électricité verte jusqu'à à la production d'hydrogène vert.



Verbund sera chargé de son côté de coordonner le transport de l'hydrogène produit vers l'Europe centrale.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.05%