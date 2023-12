Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: projet hydroélectrique au Mozambique information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 12:51









(CercleFinance.com) - Le consortium constitué d'EDF (40%), TotalEnergies (30%) et Sumitomo Corporation (30%), ont été sélectionné comme partenaire stratégique par le gouvernement du Mozambique, pour le développement du projet hydroélectrique dénommé ' Mphanda Nkuwa ' (MNK).



D'une capacité de 1500 MW, MNK est un projet de centrale hydroélectrique au fil de l'eau, située sur le fleuve Zambèze, à 60 kilomètres de la ville de Tete.



Pour mener à bien ce projet, le consortium tirera parti de l'expérience et de l'expertise reconnue d'EDF dans l'hydroélectricité, du savoir-faire de TotalEnergies dans le développement de projets énergétiques intégrés et complexes notamment en Afrique, et de l'expérience de Sumitomo en matière de financement stratégique de projets IPP, notamment en Afrique subsaharienne.



La centrale hydroélectrique de MNK augmenterait de plus de moitié la capacité de production d'électricité du pays et pourrait alimenter plus de 3 millions de foyers au Mozambique et dans les pays limitrophes.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.26%