TotalEnergies: projet de stockage de CO2 en Australie information fournie par Cercle Finance • 24/08/2022 à 08:50









(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique que le partenariat Bonaparte CCS Assessment, dont il détient 26% des parts aux côtés d'INPEX (53%, opérateur) et de Woodside (21%), s'est vu attribuer un permis d'évaluation de stockage de CO2 au large de la côte nord-ouest de l'Australie.



Ce permis autorise les partenaires à réaliser des travaux d'évaluation et d'appréciation sur le permis G-7-AP, considéré comme une zone prometteuse pour la séquestration géologique de CO2. Les travaux d'évaluation commenceront en 2023.



Ce projet complète les solutions existantes visant à éviter et à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'Ichthys LNG, une usine de liquéfaction de gaz naturel situé non loin, dont TotalEnergies (26%) est un partenaire fondateur.





