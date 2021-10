Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : projet de recyclage chimique aux USA information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 09:35









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé mardi la signature d'un partenariat stratégique aux Etats-Unis en vue de construire une unité de recyclage chimique au Texas. Dans le cadre de cet accord conclu avec Plastic Energy et Freepoint Eco-Systems, les partenaires prévoient de transformer des déchets plastiques en une matière première recyclée via un procédé breveté par Plastic Energy. Cette matière première sera ensuite transformée par TotalEnergies en polymères aux propriétés identiques à celles des polymères vierges utilisés en tant que contenants alimentaires souples et rigides L'unité, dont la mise en service est prévue pour mi-2024, aura une capacité de traitement de 33.000 tonnes de déchets plastiques, dont une grande partie est aujourd'hui destinée à l'enfouissement et l'incinération. TotalEnergies s'est fixé comme objectif de produire 30% de polymères recyclés et renouvelables à horizon 2030.

