TotalEnergies: projet de gaz naturel de synthèse aux USA information fournie par Cercle Finance • 31/05/2023 à 09:53

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé mercredi qu'il allait s'associer à la start-up belge TES en vue de développer une unité de production d'e-gaz aux Etats-Unis.



Le géant français de l'énergie précise que ce projet - détenu à parts égales par les deux partenaires mais opéré par Total - permettra de produire un gaz naturel de synthèse produit à partir d'hydrogène renouvelable et de CO2.



Sa capacité de production est estimée entre 100.000 et 200.000 tonnes d'e-NG par an.



Ce partenariat est censé combiner le savoir-faire de TES en matière d'e-NG et l'expertise de TotalEnergies dans la production d'électricité renouvelable, la conduite de grands projets et la liquéfaction du gaz.



D'après Total, les Etats-Unis présentent certains avantages pour le développement de son premier projet dans l'e-NG grâce à des infrastructures gazières développées, des capacités de production d'électricité renouvelable en croissance, et aussi d'importantes subventions publiques.



Ce projet bénéficiera à ce titre de crédits d'impôt aux termes de la loi de 2022 sur la réduction de l'inflation (IRA).



TotalEnergies et TES, qui sont en train de lancer les études de développement du projet, disent envisager une décision finale d'investissement en 2024.



L'e-NG, un combustible de synthèse, présente l'avantage de ne pas nécessiter de nouvelles infrastructures logistiques, puisqu'il partage les mêmes propriétés que le gaz naturel, ce qui leur permet d'être mélangés dans les infrastructures existantes.