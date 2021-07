Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : projet de décarbonisation en Normandie Cercle Finance • 12/07/2021 à 11:56









(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce que sa filiale Esso SAF a signé avec Air Liquide, Borealis, TotalEnergies et Yara International, un protocole d'accord pour explorer le développement d'une infrastructure CO2 pour aider à décarboniser le bassin industriel situé en Normandie. Avec l'objectif de réduire les émissions de CO2 de jusqu'à trois millions de tonnes par an d'ici 2030, ce qui équivaut aux émissions de plus d'un million de voitures particulières, ce partenariat est ouvert à d'autres acteurs industriels. Dans un premier temps, les entreprises impliquées vont évaluer la faisabilité technique et économique d'une chaîne de captage et de stockage (CSC) de CO2 industriel, des installations industrielles au stockage final en mer du Nord.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -1.64%