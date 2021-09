Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : projet de décarbonation en Normandie information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Air Liquide et TotalEnergies indiquent s'associer pour décarboner la production d'hydrogène sur la plateforme de TotalEnergies en Normandie, en ligne avec l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050 des deux entreprises. Ce projet prévoit à terme la fourniture à TotalEnergies par Air Liquide d'hydrogène bas carbone en s'appuyant sur le réseau hydrogène du groupe de gaz industriels en Normandie et sur la mise en oeuvre d'une solution de captage et de stockage du CO2 à grande échelle. Air Liquide reprendra et exploitera l'unité de production d'hydrogène de TotalEnergies d'une capacité de 255 tonnes/jour. Les projets permettraient à terme de réduire les émissions de CO2 associées à la production de l'unité d'environ 650.000 tonnes par an à horizon 2030.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +1.43%