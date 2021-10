Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : projet dans les Orcades en Écosse information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 11:39









(CercleFinance.com) - TotalEnergies, Offshore Wind Power Limited (OWPL) et le promoteur écossais Renewable Infrastructure Development Group (RIDG), annonce étudier l'utilisation de l'énergie éolienne marine pour la production d'hydrogène vert à l'échelle industrielle sur l'île de Flotta dans les Orcades, en Écosse. Ce projet pourra fournir de l'énergie renouvelable à une installation de production d'hydrogène vert sur le terminal de Flotta. ' TotalEnergies est convaincu du potentiel de l'éolien en mer pour produire de l'hydrogène vert et accompagner l'ambition de nos sociétés d'atteindre la neutralité carbone. Avec notre projet de parc éolien West of Orkney, nous avons l'opportunité d'alimenter l'une des premières unités de production d'hydrogène vert au monde, dans les Orcades.' a déclaré Julien Pouget, directeur des énergies renouvelables de TotalEnergies.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -0.78%