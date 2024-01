Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: projet autour de l'hydrogène avec Air Liquide information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 17:26









(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé mardi le lancement avec TotalEnergies d'une coentreprise européenne dédiée à la distribution d'hydrogène pour les poids lourds.



A l'occasion du salon Hyvolution 2024, qui se tient en ce moment à Paris, les deux groupes ont officialisé la création de 'Teal Mobility', une société détenue à parts égales devant s'appuyer, à terme, sur un réseau de 100 stations situées sur les grands axes routiers européens.



L'entité prévoit d'exploiter une vingtaine de stations en France, au Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne dès cette année.



Les deux partenaires soulignent que l'hydrogène est particulièrement adapté aux transports routiers longue distance, puisqu'il permet un ravitaillement rapide - 15 minutes environ - et une grande autonomie - de l'ordre de 800 km.





