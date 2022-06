Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: profite de l'analyse positive d'un broker information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 17:00









(CercleFinance.com) - TotalEnergies gagne près de 1% à Paris, profitant d'une analyse de Bernstein qui relève sa recommandation de 'performance de marché' à 'surperformance' sur le titre avec un nouvel objectif de cours de 70 euros, jugeant la valorisation du titre basse après avoir sous-performé ses pairs depuis le début de l'année.





Ayant réévalué le portefeuille GNL du groupe énergétique français, le broker indique que ses inquiétudes initiales autour des contraintes à la croissance -dans un marché tendu- liées à la Russie se sont maintenant apaisées.



Bernstein estime aussi que TotalEnergies offre aux investisseurs une exposition à une combinaison unique de moteurs de croissance anciens et nouveaux, mais aussi qu'il dispose de l'un des bilans les plus forts et d'un dividende des plus résilients.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.61%